Вестник Кавказа

Трамп не исключил дипломатического решения конфликта с Ираном

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Американский президент не исключает возможности мирного урегулирования конфликта с Ираном, несмотря на отказ Тегерана свернуть ядерную программу и недавние боевые действия.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности дипломатического урегулирования конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в Овальном кабинете.

Ранее американский лидер назвал совершенно неприемлемым ответ Ирана на мирные предложения. Он пояснил, что Иран проигнорировал требование США об отказе от ядерного оружия. Трамп обозначил этот пункт обязательным условием любого плана урегулирования конфликта.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по израильской территории и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако США начали блокаду иранских портов.

