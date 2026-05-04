ЕС расширил санкции против России

Брюссель расширил санкционный список, введя рестрикции против ряда российских организаций и чиновников.

Власти ЕС расширили список рестрикций против РФ. Брюссель включил в новую редакцию антироссийского "черного списка" 16 физических и 7 юридических лиц, сообщили в Совете ЕС.

Брюссель добавил в новый список детские лагеря и организации, связанные с военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Также под рестрикции евробюрократов попали российские региональные чиновники, которые связаны с этой деятельностью.

Отметим, что в конце апреля ЕС ввел санкции против портов в Туапсе и Мурманске, а также 46 танкеров, связанных с экспортом российской нефти.