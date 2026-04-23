Евросоюз не будет сильным без Турции - Эрдоган

На фоне нынешних конфликтов Турция является самой сильной и стабильной страной в регионе, и Евросоюзу пора понять, что без нее объединение никогда не сможет стать глобальным игроком и центром притяжения, заявил президент Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня после завершения заседания кабинета министров, проходившего в Анкаре, выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд важных заявлений, затронув актуальные темы нынешней повестки дня.

Глава турецкого государства отметил, что, что несмотря на конфликты, напряженность и неопределенность в регионе и во всем мире, Турция на сегодня остается самой сильной и стабильной страной в регионе, однако в отношении нее все еще имеется стратегическая неоднозначность ЕС, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Надо уже понять, что ЕС, в котором Турция не является полноправным членом, не сможет стать глобальным игроком и центром притяжения. Сегодня Европа нуждается в Турции больше, чем Турция нуждается в Европе. Завтра эта потребность станет ещё больше"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Еще один важный момент, о котором напомнил турецкий лидер - Евросоюз должен хорошо понимать ценность конструктивной позиции Турции, не злоупотреблять этим и воздерживаться от действий, которые могут поставить ее под угрозу.

Напомним, ранее мы писали: существующая на сегодняшний день система международных отношений переживает переломный момент, сопровождающийся серьезными вызовами, заявил, выступая на открытии 5-го Дипломатического форума в Анталье (ADF2026), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер отметил: механизмы, призванные защищать права человека и международную безопасность, не только неэффективны, но зачастую просто не работают на фоне серьезных посягательств.

Эрдоган призвал максимально использовать окно возможностей, открывшееся с прекращением огня между США/Израилем и Ираном, чтобы установить прочный мир в регионе.