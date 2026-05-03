Вице-президент Турции прибыл в Ереван

Джевдет Йылмаз прибыл в Армению, где посетит саммит ЕС-Армения. Мероприятие посетят лидеры порядка 50 стран.

В ереванском аэропорту "Звартноц" высокого гостя приветствовал вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян, который также занимает должность спецпредставителя Еревана по урегулированию конфликта между Арменией и Турцией. 

Отметим, что сегодня в Ереване стартует VIII саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Мероприятие соберет лидеров почти 50 стран. Вчера в Армению прибыл глава ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, который провел встречу с главой правительства Армении Николом Пашиняном.

