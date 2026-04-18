Абхазская Пицунда принимает международный фестиваль

В абхазской курортной Пицунде сегодня стартовал фестиваль сообществ "Вдох", организованный всероссийским движением "Вдохновители" – в нем принимают участие представители из восьми стран мира.

Более тысячи представителей России, Абхазии, Киргизии, Беларуси, Казахстана, Сербии, Великобритании и Франции сегодня приняли участие в старте международного фестиваля будущего сообществ "Вдох", организованного всероссийским движением "Вдохновители" при поддержке Народного фронта: он стартовал в курортной Пицунде в Абхазии, сообщили в Народном фронте.

Национальная премия "Все для России: сообщества", впервые проведенная в прошлом году, в нынешнем 2026 году станет международной, сообщила на церемонии открытия первый заместитель руководителя исполкома Народного фронта Евгения Калачева, передает ТАСС.

"В этом году мы проведем эту премию во второй раз, и теперь она станет международной. В конце июня стартует прием заявок, а в конце октября будут объявлены победители. Народный фронт приглашает все сообщества принять участие и приехать уже в Москву"

- Евгения Калачева

Фестиваль собрал в курортном городе представителей спортивных и бизнес-сообществ, творческих объединений, художников и ремесленников, которые хотят объединить усилия для развития страны. Он укрепит связи между сообществами России, Абхазии, Киргизии и других стран, а сам его формат предполагает не просто участие, а совместную работу.

Участникам фестиваля предстоят панельные дискуссии, совместная работа в интерактивных лабораториях, различных образовательных программах, и, конечно, интересные культурные мероприятия.

Упор участники фестиваля сделают на обсуждении социальной устойчивости, технологических инновациях, экологии и роли в формировании новых форм взаимодействия внутри сообществ.

Абхазия выбрана местом проведения такой встречи неслучайно: природа страны, ее климат, ее гостеприимные люди располагают к тому, чтобы сделать из страны большую арт-площадку, где можно проводить такие мероприятия, сообщил на открытии министр туризма Абхазии Астамур Логуа.

Фестиваль продлится до 4 мая и объединит разные сообщества вокруг идеи совместного и созидательного будущего, говорится в сообщении.