Роспотребнадзор дал рекомендации по шашлыку на майские праздники

В период майских праздников следует со вниманием подойти к выбору мяса для шашлыка и других продуктов для загородных пикников, следует из свежих рекомендаций Роспотребнадзора.

Прежде всего в ведомстве порекомендовали не брать на пикник скоропортящиеся продукты, такие как молочные изделия, яйца, торты и пирожные с кремом, копчености.

"Перевозите еду в сумках-холодильниках и разделяйте сырые и готовые продукты; для шашлыка выбирайте нежирное мясо и прожаривайте его до полной готовности"

– Роспотребнадзор

К шашлыку на гарнир лучше всего выбирать свежие овощи и зелень, при этом для мытья овощей и посуды следует использовать привезенную с собой воду, а не воду из ближайшего водоема.

Также на природе лучше проводить время активно, а одеваться в светлое – это, а также репелленты и регулярный осмотр позволят защититься от клещей, говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"Старайтесь проводить время активно – прогулки, подвижные игры или посещение культурных мероприятий помогут провести праздники с пользой"

– Роспотребнадзор