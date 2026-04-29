Ложь и двойные стандарты прекрасно видны в практике Великобритании, Германии и других западных стран, которые в свое время безосновательно критиковали Грузию, заявил председатель парламентского комитета Грузии по европейской интеграции.

Власти западных стран в своей работе все чаще пользуются двойными стандартами, когда принимают законы, за которые сами же критиковали Грузию, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта", председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили.

"Каждая страна, особенно в условиях нынешней политической нестабильности, пытается защитить свою демократию, избирательные процессы, политику и экономику. Грузия делает то же самое, но она хорошо видит двойные стандарты, двойное отношение некоторых стран, пытающихся критиковать Грузию"

- Леван Махашвили

В качестве примера глава комитета привел Великобританию, которая намерена в ускоренном порядке рассмотреть закон, пресекающий действия физических лиц и групп, осуществляющих враждебную деятельность в интересах иностранных государств, передает Sputnik Грузия.

В то же время Великобритания была одной из стран, критиковавший Грузию, когда та приняла закон об "иноагентах". Та же ложь и двойные стандарты наблюдаются в действиях Германии и других стран, которые в свое время также абсолютно безосновательно критиковали Грузию, добавил Махашвили.

