В Баку стартовал Кубок Европы по художественной гимнастике

Баку принимает Кубок Европы по художественной гимнастике. В столице Азербайджана состоялась церемония открытия соревнований.
Церемония открытия началась с торжественной части, которая сопровождалась демонстрацией флагов стран-участниц.
Приветственное слово произнес глава Минспорта Фарид Гаибов, который отметил, что Баку имеет большой опыт в организации соревнований по этому виду спорта.
Прозвучал гимн Азербайджана, после чего церемония открытия завершилась художественной частью.
Соревнования собрали почти 200 спортсменок из 31 страны. От Азербайджана на турнире выступят 10 гимнасток.