Израиль объявил о санкциях против спонсоров флотилии "Сумуд"

Израиль ввел санкции против кампании по финансированию "Глобальной флотилии Сумуд". Об этом сообщил глава Минобороны страны Исраэль Кац.
"Она (флотилия – прим. ред) организована непосредственно движением ХАМАС в сотрудничестве с международными организациями под видом гуманитарной помощи"
– Исраэль Кац
Флотилия, в которую входят более чем 100 судов и примерно 1 тыс участников, отправилась из Турции, Испании и Италии. Сейчас она находится в районе Крита, а достичь берегов Газы она должна в ближайшие выходные.
"Введение санкций в отношении краудфандинговой кампании является важным шагом в борьбе с источниками финансирования флотилии"
– министр обороны Израиля
Он отметил, что санкции должны удержать спонсоров от сотрудничества с террористической организацией.