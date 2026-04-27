Израиль объявил о санкциях против спонсоров флотилии "Сумуд"

Спонсоры флотилии "Сумуд" попали под израильские санкции. В Минобороны еврейского государства пояснили, что ввели ограничительные меры, поскольку флотилия была создана движением ХАМАС под видом гуманитарной помощи.

Израиль ввел санкции против кампании по финансированию "Глобальной флотилии Сумуд". Об этом сообщил глава Минобороны страны Исраэль Кац.

"Она (флотилия – прим. ред) организована непосредственно движением ХАМАС в сотрудничестве с международными организациями под видом гуманитарной помощи"

– Исраэль Кац

Флотилия, в которую входят более чем 100 судов и примерно 1 тыс участников, отправилась из Турции, Испании и Италии. Сейчас она находится в районе Крита, а достичь берегов Газы она должна в ближайшие выходные.

"Введение санкций в отношении краудфандинговой кампании является важным шагом в борьбе с источниками финансирования флотилии"

– министр обороны Израиля

Он отметил, что санкции должны удержать спонсоров от сотрудничества с террористической организацией.