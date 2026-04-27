Японский танкер компании Idemitsu бесплатно прошел Ормузский пролив. В посольстве Ирана напомнили об историческом событии – в 1953 году танкер той же компании, невзирая на давление Запада, доставил иранскую нефть в Японию.

Минувшей ночью Ормузский пролив преодолел нефтяной танкер японской компании Idemitsu, в это же время иранское посольство в Японии опубликовало пост, отсылающий к событиям 1953 года.

"Историческая миссия (танкера) Ниссемару (Nisshomaru), принадлежавшего компании Idemitsu, по транспортировке иранской нефти в Японию является свидетельством давней дружбы между двумя странами. Это наследие продолжает сохранять большое значение"

– посольство Ирана в Японии

С момента национализации нефтяной промышленности Ирана в 1951 году западные страны оказывали давление и пытались запретить торговлю иранской нефтью. Несмотря на это, в 1953 году японское судно компании Idemitsu прибыло в Иран, загрузило топливо и благополучно доставило его в Японию. Это событие в Японии стало символом демонстрации независимой энергетической политики в национальных интересах.

Отметим, что по данным газеты "Никкэй", в ночь на 29 апреля танкер с 2 млн баррелей нефти на борту прошел пролив, не платя Ирану. Высокопоставленный чиновник японского правительства заявил, что проход через Ормузский пролив танкера стал результатом переговоров японского правительства с Тегераном и был осуществлен бесплатно.

С 28 февраля Ормуз прошли всего четыре японских танкера, в Персидском заливе по-прежнему находится 41 японское судно.