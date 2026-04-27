Выход ОАЭ из ОПЕК помешает Саудовской Аравии влиять на цену нефти – СМИ

Прекращение членства ОАЭ в ОПЕК станет проблемой для организации, так как лишит Саудовскую Аравию важного рычага влияния на ситуацию с мировыми ценами на нефть, пишет газета The Globe and Mail.

"Потеря ОАЭ для ОПЕК будет очень болезненной. Учитывая богатство, амбиции и резервные мощности страны, ОАЭ неизбежно превратятся в гораздо более крупного производителя, который сможет подорвать способность Саудовской Аравии использовать ОПЕК для влияния на мировые цены [на нефть]"

По данным СМИ, Эмираты могут потенциально поставлять на мировой рынок 4,85 млн баррелей нефти в день, однако из-за ограничений ОПЕК добыча была зафиксирована на уровне 3,4 млн баррелей нефти.

Издание отмечает, что решение ОАЭ может быть связано с полемикой внутри ОПЕК относительно допустимого уровня добычи, однако официальный Абу-Даби дал более абстрактное и дипломатичное объяснение.

По информации СМИ, Саудовская Аравия долгие годы являлась доминирующей силой в ОПЕК, которая фактически диктовала ОАЭ свои условия. Решение Абу-Даби наносит удар по амбициям Эр-Рияда.