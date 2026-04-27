Белоусов: деятельность ШОС – шаг к стабильности на Ближнем Востоке

Усилия государств-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) имеют значение для стабилизации ситуации в регионе Ближнего Востока, такое заявление сделал глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, об этом он сказал в ходе совещания министров обороны стран-участниц ШОС в Бишкеке.

Он отметил, что Организация, а также Россия в частности, выступает за полное урегулирование конфликта и прекращение военных действий.

Также, Белоусов особо отметил посреднические усилия Пакистана в ходе американо-иранских переговоров.

"Приветствуем усилия стран ШОС, в том числе Пакистана, направленные на его прекращение. Это важный шаг к восстановлению стабильности на Ближнем Востоке"

— Андрей Белоусов

Министр снова выразил несогласие российской стороны с тем, что США и Израиль осуществили нападение на Иран, который также является частью ШОС.

"Российская Федерация на всех уровнях решительно осудила эту неспровоцированную агрессию"

— Андрей Белоусов

Кроме того, глава российского оборонного ведомства выразил народу ИРИ соболезнования в связи с потерей высшего руководства и мирного населения в течение военной операции США и Израиля.