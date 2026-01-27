Древние зерна возможного прародителя культурной пшеницы нашли в Грузии

Археологи обнаружили на юге Грузии пшеницу возрастом около 8 тыс лет – это могут быть зерна культуры-прародителя современной пшеницы.

Удивительное археологическое открытие было сделано в Грузии: ученые нашли на стоянках древних людей зерна, которые могли принадлежат культуре, ставшей прародителем современной пшеницы, что означает, что Южный Кавказ мог быть местом происхождения культурной пшеницы. Соответствующая статья размещена в научном журнале PNAS.

В ней поясняется, что пшеница, выращиваемая в наши дни, стала результатом гибридизации дикой коленницы и древней культурной пшеницы родом с Ближнего Востока, но произошел этот процесс, пока не понятно.

"Мы обнаружили пока самые древние зерна этой гибридной пшеницы в самых нижних культурных слоях на стоянках Гадачрили-Гора и Шулаверис-Гора, что говорит в пользу того, что Кавказ был одним из древних центров окультуривания и винограда, и пшеницы"

Раскопки вела группа грузинских, канадских и израильских археологов, они проходили под руководством директора Грузинского национального музея (Тбилиси) Давида Лордкипанидзе на двух неолитических стоянках – Гадачрили-Гора и Шулаверис-Гора. Они датируются к V-VI тысячелетиями до н.э. Именно в это время на Южный Кавказ стали приходить первые фермеры с Ближнего Востока.

Несколько лет назад на черепках глиняных сосудов, найденных на этих стоянках, были найдены следы вина или забродившего виноградного сока. Таким образом, оказалось, что древние жители Грузии освоили виноделие порядка 8 тыс лет назад.

При дальнейших раскопках археологи нашли в самых древних культурных слоях несколько десятков древних злаковых зерен. Одни из них относились к культурной мягкой пшенице, из которой пекут хлеб, другие – к твердым сортам злаков или к дикой коленнице, которая могла лежать в основе "хлебных" сортов пшеницы.

Датировка методом радиоуглеродного анализа дала такие результаты: самым древним зернам из Шулаверис-Горы 7,8-7,9 тыс лет, из Гадачрили-Горы – 7,7-7,8 тыс лет.

Находки, заключают ученые, стали свидетельством в пользу популярной ранее гипотезы о том, что по крайней мере некоторые из прародителей современных культурных сортов пшеницы возникли на Южном Кавказе, а не на Ближнем Востоке.