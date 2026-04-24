Грузия и Турция могут начать продавать мед под единым брендом

Единый бренд может быть создан для реализации меда Грузии и Турции. Возможность продажи грузинского и турецкого меда под одной маркой стороны обсудят в мае.

В рамках переговоров будет обсуждаться десятикратное увеличение поставок меда из Грузии – с 50 до 500 т, а также возможность реализации товара под общим брендом региона.

В настоящее время неизвестно, как именно будет маркироваться мед единого бренда – как произведенный в Турции, или Грузии, отметил глава Союза пчеловодов Грузии Алеко Папава. По его словам, важно, чтобы узнаваемым на мировом рынке был именно мед с пометкой Made in Georgia (сделано в Грузии). Также Папава подчеркнул необходимость делать ставку на качество и премиум-сегмент.

С начала года Грузия направила на экспорт 400 кг меда, при этом средняя экспортная цена за 1 кг выросла до $43. Это связано с тем, что оптовые поставки все чаще замещаются фасованным и брендированным медом.