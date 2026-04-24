Джорджа Мелони совершит визит в Азербайджан 5 мая

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони через несколько дней совершит визит в столицу Азербайджана Баку.

Анонс поездки размещен на официальном сайте правительства Италии.

В сообщении уточняется дата визита – он состоится 5 мая 2026 года.

Стоит отметить, что за день до визита в Азербайджан, 4 мая, Джорджа Мелони посетит Ереван, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества.