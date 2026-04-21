Телефонный разговор Трампа и Пашиняна опровергли в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не проводил телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, – соответствующий фейк опровергли в Ереване.

Главы США и Армении Дональд Трамп и Никол Пашинян не совершали телефонного разговора, соответствующие слухи, разошедшиеся в соцсетях, опровергла пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.

По ее словам, распространившееся сообщение представляет собой стандартную так называемую иностранную информационную манипуляцию и вмешательство (FIMI).

"Некоторые пользовательские аккаунты на социальной платформе X распространяют заведомо ложную и манипулятивную информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы опубликовал на платформе Truth Social пост, в котором сообщается о телефонном разговоре с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном"

– Назели Багдасарян

Представитель главы армянского правительства подчеркнула, что данного разговора не происходило. Она также отметила, что Пашинян и Трамп в целом не проводили указанных обсуждений. Поэтому, обратила внимание Багдасарян, публикуемая информация не соответствует действительности и представляет собой не что иное как фейк.

