Телефонный разговор Трампа и Пашиняна опровергли в Ереване

Главы США и Армении Дональд Трамп и Никол Пашинян не совершали телефонного разговора, соответствующие слухи, разошедшиеся в соцсетях, опровергла пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.
По ее словам, распространившееся сообщение представляет собой стандартную так называемую иностранную информационную манипуляцию и вмешательство (FIMI).
"Некоторые пользовательские аккаунты на социальной платформе X распространяют заведомо ложную и манипулятивную информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы опубликовал на платформе Truth Social пост, в котором сообщается о телефонном разговоре с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном"
– Назели Багдасарян
Представитель главы армянского правительства подчеркнула, что данного разговора не происходило. Она также отметила, что Пашинян и Трамп в целом не проводили указанных обсуждений. Поэтому, обратила внимание Багдасарян, публикуемая информация не соответствует действительности и представляет собой не что иное как фейк.