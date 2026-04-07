Грузия активизировала строительство порта Анаклия

Проект порта Анаклия переходит в активную фазу: строительные работы по созданию морской инфраструктуры глубоководного порта начала крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul.

Грузия завершила все подготовительные работы к строительству глубоководного порта в курортном городке Анаклия на западе Грузии, проект переходит в активную фазу, заявила сегодня замминистра экономики и устойчивого развития страны Тамар Иоселиани.

"Правительство Грузии проводит совершенно правильную политику развития базовой инфраструктуры, которая, конечно же, включает в себя проект глубоководного порта Анаклия, где уже завершены подготовительные работы"

- Тамар Иоселиани

Подрядчик, бельгийская компания Jan De Nul, уже приступает к активным строительным работам. Она возведет около 1 380 м волнолома, углубит до 18 м входной канал, чтобы позволить заходить в морской порт крупным судам, – отметила Иоселиани, передает Sputnik Грузия.

Сейчас для грузинских властей это приоритетная задача, цель которой - укрепить позиции Грузии как ведущей транзитной страны в Среднем коридоре, на это нацелен последовательный и систематический план развития, включающий создание морских портов и железнодорожной инфраструктуры, а также развитие дорожной сети и строительство автомагистралей, а также авиационного сектора, - добавила министр.

Напомним, строительство глубоководного порта Анаклия в Грузии началось в сентябре 2024 года. Работы по возведению морской инфраструктуры ведет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. По контракту порт будет построен за три года.