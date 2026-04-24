Пезешкиан призвал 30 млн добровольцев помочь регулировать потребление энергии в Иране

Иран нуждается в 30 млн добровольцев, которые активно участвовали бы в налаживании экономного потребления электричества в ИРИ, такое заявление сделал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

"30 млн добровольцев, пожалуйста, помогите нам управлять потреблением энергии – нельзя отключать электричество и газ для промышленности"

– Масуд Пезешкиан

Президент обратил внимание на необходимость участия в процессе всех, у кого есть такая возможность.

Пезешкиан также указал, что в текущей ситуации очень важно контролировать энергопотребление, при этом потребности в каких-то жертвах нет: можно, например, дома включать две лампочки вместо десяти.

Иранский президент напомнил, что нехватка электроэнергии увеличилась после ударов США и Израиля по стране, в частности, по ее энергетической инфраструктуре.