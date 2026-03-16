Фьючерс на золото подешевел до $4,6

Стоимость фьюсерса на золото с поставкой в июне 2026 года опустилась до $4,6 за тройскую унцию впервые с начала текущего месяца.

Цены на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) снизились до $4,6.

Уточняется, что такое снижение зафиксировано впервые со 2 апреля 2026 года.

Также, согласно данным торговой площадки, на момент 14:36 мск, стоимость золота снижалась на 2,14%, до $4 593,3 за тройскую унцию.

К 14:40 мск цена ускорила снижение до 2,39%, достигнув $4 581,6 за тройскую унцию.

Кроме того, цена фьюсерса на серебро в это же время находился на отметке в $71,955 за тройскую унцию (-4,09%).