14 новых отелей откроет в Крыму Cosmos Hotel Group

Новые отели появятся на курортах Крыма в ближайшие годы. Компания Cosmos Hotel Group намерена за пять лет открыть 14 отелей.
"Cosmos Hotel Group заключила ряд стратегических соглашений с ведущими девелоперами региона по развитию 14 новых гостиничных комплексов категорий от 3 до 5* под управлением и брендом Cosmos"
– пресс-служба холдинга
Общий номерной фонд будущих отелей составит более 17,4 тыс номеров. Запускать объекты холдинг будет поэтапно, первые отели откроются в 2026-2027 годах.
В компании рассказали о будущих объектах в разных городах:
- Евпатория – отель Cosmos Smart Evpatoriya на 156 номеров и 28 апартаментов;
- Ялта – два отеля: Cosmos Stay Hidden Yalta на 600 номеров и Cosmos Yalta Darsan Hotel на 156 номеров;
- Севастополь – апарт-отель Cosmos Stay Sevastopol Atlant Apartments категории "4 звезды" на 728 номеров;
- Алушта – Cosmos Smart категории "3 звезды" на 244 номера;
- Саки – Cosmos Crimea Sunsara Hotel на 1600 номеров
- Евпатория и Новофедоровка – три отеля под брендами Cosmos Stay и Cosmos Hotels с номерным фондом более 2 тыс ед;
- Судак – Cosmos Hotel Group также планирует открытие нового отеля.
В холдинге отметили, что Крым – востребованное направление для отдыха, регион имеет потенциал для того, чтобы привлекать туристов круглогодично.