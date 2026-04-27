Вестник Кавказа

14 новых отелей откроет в Крыму Cosmos Hotel Group

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые отели появятся на курортах Крыма в ближайшие годы. Компания Cosmos Hotel Group намерена за пять лет открыть 14 отелей.

До 2030 года холдинг Cosmos Hotel Group запустит в Крыму 14 новых отелей.

"Cosmos Hotel Group заключила ряд стратегических соглашений с ведущими девелоперами региона по развитию 14 новых гостиничных комплексов категорий от 3 до 5* под управлением и брендом Cosmos"

– пресс-служба холдинга

Общий номерной фонд будущих отелей составит более 17,4 тыс номеров. Запускать объекты холдинг будет поэтапно, первые отели откроются в 2026-2027 годах.

В компании рассказали о будущих объектах в разных городах:

  • Евпатория – отель Cosmos Smart Evpatoriya на 156 номеров и 28 апартаментов;
  • Ялта – два отеля: Cosmos Stay Hidden Yalta на 600 номеров и Cosmos Yalta Darsan Hotel на 156 номеров;
  • Севастополь – апарт-отель Cosmos Stay Sevastopol Atlant Apartments категории "4 звезды" на 728 номеров;
  • Алушта – Cosmos Smart категории "3 звезды" на 244 номера;
  • Саки – Cosmos Crimea Sunsara Hotel на 1600 номеров
  • Евпатория и Новофедоровка – три отеля под брендами Cosmos Stay и Cosmos Hotels с номерным фондом более 2 тыс ед;
  • Судак – Cosmos Hotel Group также планирует открытие нового отеля.

В холдинге отметили, что Крым – востребованное направление для отдыха, регион имеет потенциал для того, чтобы привлекать туристов круглогодично.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
950 просмотров

Видео

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.