В села Ходжалинского района отправилась очередная группа переселенцев

Очередные группы бывших вынужденных переселенцев вернулись в села Ходжалинского района Азербайджана. В этот раз в четыре населенных пункта освобожденного региона отправились 33 семьи из 145 человек.

Сегодня очередная группа вынужденных бывших переселенцев отправилась из Агдама в села Бадара, Ханабад, Тезебина и Ханъюрду Ходжалинского района Азербайджана. Об этом сообщает информационное агентство Trend.

В рамках действующей в Азербайджане программы "Большое возвращение" и в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается переезд на освобожденные от оккупации территории. Ранее эти люди временно проживали в различных регионах Республики Азербайджан, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Бадара переселяются 16 семей из 59 человек. В село Ханабад направляются 10 семей из 46 человек. В село Тезебина переезжают 3 семьи из 15 человек, а в село Ханъюрду отправляются 4 семьи из 25 человек.

Стоит отметить, что сейчас в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тыс человек. Помимо бывших вынужденных переселенцев, там находятся лица, работающие над проектами по возрождению региона и его разминированию.