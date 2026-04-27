СМИ назвали имя новой влиятельной фигуры в Иране

На фоне противостояния с США и Израилем в Иране сформировалась новая система власти. По данным источников, ключевые решения сейчас принимают высокопоставленные генералы КСИР.

Ключевой фигурой в Иране на фоне обострения конфликта с Соединенными Штатами и Израилем стал командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ахмад Вахиди.

Его влияние постепенно усиливалось с начала эскалации, произошедшей в конце февраля.

Источники агентства Reuters отмечают, что давление во время войны сосредоточило власть в руках военных, которые теперь принимают важные политические решения.

"Давление во время войны сосредоточило власть в более узком, придерживающемся жесткой линии внутреннем круге, который основывается на Высшем совете национальной безопасности, офисе верховного лидера (Моджтабы Хаменеи – прим. ред.) и КСИР, который теперь доминирует в сферах военной стратегии и ключевых политических решений"

– агентство Reuters

Напомним, США и Иран 8 апреля объявили о 14-дневном прекращении огня, а 21 апреля президент США Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.