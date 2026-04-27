Представители АМОР станцевали азербайджанский танец в Екатеринбурге

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Активисты Азербайджанского молодежного объединения России приняли участие в международном фестивале "В ритме детства" в Екатеринбурге и станцевали азербайджанский народный танец.

Представи Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) стали участниками III Международном танцевальном фестивале «В ритме детства», который прошёл в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба азербайджанского посольства в РФ.

Уточняется, что активисты станцевали азербайджанский народный танец совместно с с участниками коллектива кавказских танцев "Дастан".

Также представители АМОР поучаствовали в номинации "Самый массовый танец в свободном стиле в Свердловской области".

"Номер с азербайджанским танцем стал ярким финальным акцентом программы — энергичным, красочным и запоминающимся"

— пресс-служба посольства Азербайджана в РФ

Отмечается, что благодаря таким мероприятиям можно увидеть, как танец способен объединять людей разных культур для создания настоящего единства.

