Представители АМОР станцевали азербайджанский танец в Екатеринбурге

Представи Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) стали участниками III Международном танцевальном фестивале «В ритме детства», который прошёл в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба азербайджанского посольства в РФ.
Уточняется, что активисты станцевали азербайджанский народный танец совместно с с участниками коллектива кавказских танцев "Дастан".
Также представители АМОР поучаствовали в номинации "Самый массовый танец в свободном стиле в Свердловской области".
"Номер с азербайджанским танцем стал ярким финальным акцентом программы — энергичным, красочным и запоминающимся"
— пресс-служба посольства Азербайджана в РФ
Отмечается, что благодаря таким мероприятиям можно увидеть, как танец способен объединять людей разных культур для создания настоящего единства.