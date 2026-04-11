Вестник Кавказа

"Вечер азербайджанской музыки" в Москве

12 апреля в столице в Фольклорном центре "Москва" состоялся концерт "Вечер азербайджанской музыки". Это музыкальный проект, в котором азербайджанская музыка прозвучала как часть национального наследия, академической сцены, а также современного культурного диалога между Россией и Азербайджаном.

Проект продолжает уже сложившуюся серию. Это третий "Вечер азербайджанской музыки". Два предыдущих концерта прошли в Санкт-Петербурге и вызвали большой отклик у зрителей. В программу вечера вошли народные песни, вокальная лирика, инструментальная классика и сочинения азербайджанских композиторов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
790 просмотров





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.