Ормузский пролив за сутки прошли 26 судов – КСИР

Ормузский пролив с разрешения Ирана за минувшие сутки прошли 26 иностранных судов, следует из сообщения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР).
"За последние 24 часа 26 коммерческих судов и нефтяных танкеров прошли по безопасному коридору через Ормузский пролив после получения разрешений и при координации с силами КСИР"
– КСИР
В сообщении отмечается, что для пересечения пролива обязательно необходимо получение разрешения, а также координация с иранской стороной. В КСИР предупредили, что в отношении судов, которые проходят по Ормузу по другим маршрутам будут предприниматься меры, попытки пройти пролив будут расцениваться как нарушение и создание помех.