Поставлять в РФ рыбную продукцию смогут два предприятия из Армении

Разрешение на экспорт продукции в Россию получили в Армении два рыбоводческих хозяйства. Оно было выдано по итогам совместных с Россельхознадзором проверок, поделились в Инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов Армении.

"В результате совместных инспекций, проведенных Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ ("Россельхознадзор") на 4 армянских рыбоводческих хозяйствах с 21 по 27 мая 2026 года, разрешен ввоз в Российскую Федерацию продукции двух армянских организаций: ООО "МФ Экспорт" и ООО "Инвест Плюс"

– инспекционный орган

Результаты проверки еще двух рыбных хозяйств находятся в стадии обработки, уточнили в пресс-службе ведомства. Также обработку проходят результаты совместных с РФ инспекций на восемь армянских предприятий, занимающихся выращиванием растений.

Отметим, что с 30 мая запрещен ввоз в Россию томатов, перцев, огурцов, зелени и клубники из Армении.