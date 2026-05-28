Армения: поставки газа из России продолжаются

Российский газ продолжает поступать в Армению, Ереван находится на связи с Москвой и "Газпромом", рабочие отношения продолжаются, рассказал Худатян.

Глава министерства территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян сообщил, что поставки российского газа в республику производятся в штатном режиме, пишет news.am.

"Поставки из России продолжаются в естественном русле. Проблемных вопросов по этой части не видим. Находимся в постоянной связи с нашими коллегами из России, коллегами из "Газпрома", нормально работаем. Рабочий процесс нормально продвигается"

– Давид Худатян

Он подтвердил, что ранее Ереван получил письмо от Минэнерго России с предупреждением о возможной приостановке или денонсации в одностороннем порядке соглашения от 2013 года, касающегося беспошлинных поставок в республику газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.

"Мы получили информацию от партнеров, приняли к сведению, по необходимости с ними работаем, находимся в естественных рабочих отношениях"

– Давид Худатян

Министр заметил, что в прессе содержание письма предсталяется острее, чем она есть на самом деле. Он допустил, что попытки обострить ситуацию – дело рук армянской оппозиции в преддверии выборов 7 июня.

"Считаю, что это делается также со стороны оппозиционных сил, которые считают, что таким образом они смогут обеспечить успех в выборах"

– Давид Худатян

В письме российская сторона предупредила Ереван, что соглашение от 2013 года может быть приостановлено, если Армения продолжит процесс вступления в Европейский союз.