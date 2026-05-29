Израиль просит у США одобрения на усиление ударов по Бейруту – СМИ

Израиль обратился к Соединенным Штатам с просьбой разрешить расширить действия Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в Бейруте. Об этом рассказали информированные источники.
"Высокопоставленные израильские чиновники обратились к высокопоставленным чиновникам США с просьбой разрешить ЦАХАЛ расширить удары по Бейруту"
– издание The Jerusalem Post
Источники отмечают, что в Израиле рассчитывают на положительный ответ американской стороны, так как в переговорах США с Ираном и Израиля с Ливаном пока нет никакого прогресса.
Накануне премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ готовится нарастить свои действия в Ливане. Он подчеркнул, что военная кампания займет больше времени, однако Израиль восстановит безопасность на севере.