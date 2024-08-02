Снегопад прервал операцию по спасению туристов в Кабардино-Балкарии

Спасательные работы в Черекском районе КБР на сегодня прекращены из-за резкого ухудшения погоды – в месте их проведения идет снег.

Спасатели были вынуждены временно приостановить работы по эвакуации четырех туристов, попавших в беду в ущелье Безенги в Черекском районе, сообщает МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Сильный снегопад в условиях лавинной опасности не позволил спасателям ведомства эвакуировать альпинистов, группа из 4 человек продолжает находиться в хижине Джанги-Кош"

– МЧС КБР

В ведомстве подчеркнули, что туристы находятся в удовлетворительном состоянии, у них есть пища и вода.

В министерстве добавили, что местность, где ведутся работы, отличается труднодоступностью, здесь нет дорог, так что воспользоваться наземным транспортом не получится. Завтра, если погода позволит, к туристам направится вертолет.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что туристам в ходе трекингового похода из-за опасной погоды понадобилась помощь.

К ним идут пешком 4 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.