Авиасообщение между Тбилиси и Душанбе возобновится в июне

Прямое авиасообщение между Тбилиси и Душанбе возобновится с 14 июня, регулярные перелеты по маршруту будут осуществляться один раз в неделю

Регулярное сообщение возобновится между Грузией и Таджикистаном с 14 июня 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба таджикской авиакомпании Somon Air.

Полеты будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям на самолетах Boeing 737-800NG. Билеты на рейсы уже доступны для бронирования.

Рейсы свяжут международный аэропорт Тбилиси им. Шота Руставели и международный аэропорт Душанбе им. Исмоила Сомони.

Первый прямой рейс по маршруту был выполнен 22 мая 2024 года, теперь полеты возвращаются по скорректированному расписанию.

Отметим, Somon Air базируется в Душанбе и выполняет функции национального авиаперевозчика Таджикистана, осуществляя рейсы более чем по 25 направлениям.