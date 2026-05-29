Прямые рейсы впервые связали Баку, Гянджу и Ташкент

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджан пришла еще одна авиакомпания – прямые рейсы запустила FLYONE Asia. Самолеты связали Баку и Гянджу с Ташкентом.

Авиакомпания FLYONE Asia запустила прямые регулярные рейсы в Баку и Гянджу из Ташкента.

Самолеты между Ташкентом и Баку будут летать каждую среду, между Ташкентом и Гянджой – каждое воскресенье.

Перевозчик FLYONE Asia впервые выходит на авиационный рынок Азербайджана, что станет стимулом в развитии авиационной отрасли и позволит расширить международное авиасообщение.

Для Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку сотрудничество с FLYONE Asia поможет укрепить позиции аэропорта как ведущего авиационного хаба региона.

Для Международного аэропорта Гянджи работа с иностранной авиакомпанией имеет особое значение: будет впервые организовано прямое авиасообщение с Ташкентом.

