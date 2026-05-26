Вестник Кавказа

Обстановку в Газе обсудили глава разведки Турции и члены ХАМАС

Обстановку в Газе обсудили глава разведки Турции и члены ХАМАС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава разведки Турции провел встречу с делегацией движения ХАМАС. Центральной темой обсуждения стала ситуация в секторе Газа, включая вопросы, связанные с дальнейшим обеспечением режима прекращения огня.

В Анкаре прошла встреча главы Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагима Калыны и представителями группировки ХАМАС. Об этом рассказали 1 июня источники в службах безопасности.

По данным TRT Haber, со стороны ХАМАС во встрече участвовали председатель совета Шуры Мухаммед Дарвиш и членами политбюро движения.

Стороны поговорили о текущей ситуации вокруг перемирия и дали оценку его выполнению.

Отдельно обсуждались роль Турции как страны-гаранта в обеспечении соблюдения режима прекращения огня.

Кроме того, затрагивались дальнейшее развитие переговорного процесса и вопросы, связанные с доставкой гуманитарной помощи в Газу.

Делегация ХАМАС поблагодарила президента Реджепа Тайипа Эрдогана за усилия Турции, направленные на продвижение мирного процесса. Они также отметили важность дальнейшей роли Анкары в достижении устойчивого урегулирования в регионе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
750 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.