Обстановку в Газе обсудили глава разведки Турции и члены ХАМАС

В Анкаре прошла встреча главы Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагима Калыны и представителями группировки ХАМАС. Об этом рассказали 1 июня источники в службах безопасности.
По данным TRT Haber, со стороны ХАМАС во встрече участвовали председатель совета Шуры Мухаммед Дарвиш и членами политбюро движения.
Стороны поговорили о текущей ситуации вокруг перемирия и дали оценку его выполнению.
Отдельно обсуждались роль Турции как страны-гаранта в обеспечении соблюдения режима прекращения огня.
Кроме того, затрагивались дальнейшее развитие переговорного процесса и вопросы, связанные с доставкой гуманитарной помощи в Газу.
Делегация ХАМАС поблагодарила президента Реджепа Тайипа Эрдогана за усилия Турции, направленные на продвижение мирного процесса. Они также отметили важность дальнейшей роли Анкары в достижении устойчивого урегулирования в регионе.