Азербайджан нарастил производство ветряной энергии в 58 раз за год

Производство ветряной энергии серьезно возросло в Азербайджане за год: показатели увеличились в 58,5 раз, при этом производство солнечной энергии снизилось.

В Азербайджане на ветроэлектростанциях (ВЭС) в январе–апреле этого года было произведено 327,5 млн кВт/ч электроэнергии, следует из данных Государственного статистического комитета АР.

В январе-апреле 2025 года было выработано на 321,9 млн кВт/ч энергии меньше, таким образом в начале 2026 года этот показатель вырос в 58,5 раз.

Выработка солнечной энергии в Азербайджане за указанный период, напротив, снизилась: до 121,8 млн кВт/ч электроэнергии, что на 7,8 млн кВт/ч, или на 6% меньше, чем за первые четыре месяца 2025 года.