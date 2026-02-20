Азербайджан будет развивать "зеленые" инициативы в авиации

ICAO и Азербайджан договорились о поддержке "зеленых" инициатив по авиации, которые будут внедряться в АР.

Представители Азербайджана приняли участие в симпозиуме ICAO (Международная организация гражданской авиации). Стороны подписали соглашение о поддержке зеленой сертификации проекта Silk Way Cargo Village.

В рамках документа планируется внедрение экологических инициатив, которые будут действовать на территории аэропорта Алят.

Отметим, что симпозиум ICAO открылся в Марракеше. Делегацию Азербайджана возглавил замглавы Минтранса Самир Мамедов.