Азербайджан будет развивать "зеленые" инициативы в авиации

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ICAO и Азербайджан договорились о поддержке "зеленых" инициатив по авиации, которые будут внедряться в АР.

Представители Азербайджана приняли участие в симпозиуме ICAO (Международная организация гражданской авиации). Стороны подписали соглашение о поддержке зеленой сертификации проекта Silk Way Cargo Village. 

В рамках документа планируется внедрение экологических инициатив, которые будут действовать на территории аэропорта Алят. 

Отметим, что симпозиум ICAO открылся в Марракеше. Делегацию Азербайджана возглавил замглавы Минтранса Самир Мамедов.

