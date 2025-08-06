Дмитриев указал на важность развития отношений РФ с Саудовской Аравией

Россия и Саудовская Аравия продолжат развитие отношений, рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках стартующего сегодня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Развитие отношений с Саудовской Аравией крайне важно для России. У нас есть много совместных успехов, в том числе сделка ОПЕК, которая позволила стабилизировать мировые цены, спрос и предложение на энергорынках. У нас много очень совместных инвестиций c Саудовской Аравией, в том числе в инфраструктуру"
– Кирилл Дмитриев
Он рассказал, что на ПМЭФ-2026 королевство будет присутствовать в "очень серьезном формате", в том числе на форум в Петербурге прибудет глава Минэнерго Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
"И, безусловно, Россия продолжит строить конструктивные отношения с Саудовской Аравией. Как вы знаете, они были очень негативные еще буквально лет 10 назад. Но поступательное движение отношений Саудовской Аравии, безусловно, важно"
– Кирилл Дмитриев