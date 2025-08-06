Вестник Кавказа

Дмитриев указал на важность развития отношений РФ с Саудовской Аравией

Флаг Саудовской Аравии
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Для России важное значение имеет развитие отношений с Саудовской Аравией, имеются совместные инвестпроекты, поделился Дмитриев. Королевство примет участие в ПМЭФ в серьезном формате.

Россия и Саудовская Аравия продолжат развитие отношений, рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках стартующего сегодня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

"Развитие отношений с Саудовской Аравией крайне важно для России. У нас есть много совместных успехов, в том числе сделка ОПЕК, которая позволила стабилизировать мировые цены, спрос и предложение на энергорынках. У нас много очень совместных инвестиций c Саудовской Аравией, в том числе в инфраструктуру"

– Кирилл Дмитриев

Он рассказал, что на ПМЭФ-2026 королевство будет присутствовать в "очень серьезном формате", в том числе на форум в Петербурге прибудет глава Минэнерго Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

"И, безусловно, Россия продолжит строить конструктивные отношения с Саудовской Аравией. Как вы знаете, они были очень негативные еще буквально лет 10 назад. Но поступательное движение отношений Саудовской Аравии, безусловно, важно"

– Кирилл Дмитриев 

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