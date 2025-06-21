ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня

Главным гостем ПМЭФ-2026, который состоится с 3 по 6 июня, станет Саудовская Аравия – на фоне столетия дипотношений с РФ.

ПМЭФ 2026 года запланирован на 3-6 июня. В качестве страны‐гостя выбрана Саудовская Аравия, один из основных экономических и стратегических партнеров РФ, проинформировал Фонд "Росконгресс".

Это участие особенно примечательно, поскольку в следующем году отмечается столетие установления дипотношений между странами, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На площадке форума планируется насыщенная деловая программа: бизнес-сессии, инвестиционные презентации, переговоры и культурные события, включая национальный павильон Саудовской Аравии с акцентом на экспорт, туризм и сотрудничество в сфере технологий.

ПМЭФ-2025 состоялся с 18 по 21 июня, собрав делегации из 144 государств. За время форума было подписано более 1100 договоров на сумму свыше 6,5 трлн рублей, из которых 831 договор подписан российскими регионами.

Организаторы отмечают, что форум остается ключевым механизмом для развития международной и региональной экономики в условиях меняющейся глобальной конъюнктуры.