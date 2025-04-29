Саудовская Аравия станет страной-гостем ПМЭФ в будущем году

В 2026 году страной гостей ПМЭФ в Санкт-Петербурге станет королевство Саудовская Аравия. В этом году делегация Саудовской Аравии наряду с другими 143 странами приняла участие в форуме.

На Петербургском международном экономическом форуме объявили страну-гостя ПМЭФ-2026, ей станет Саудовская Аравия, поделился информацией с журналистами советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

"Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году выступит Саудовская Аравия"

– Кобяков

В 2025 году на экономический форум делегации направили 144 страны, было заключено свыше тысячи соглашений на общую сумму 6,3 трлн рублей, объявил Кобяков в субботу на итоговой пресс-конференции форума. Также он добавил, что некоторые соглашения являются коммерческой тайной, потому информация по ним не может быть озвучена.