Россия и Арабский мир: торговля, бизнес, инвестиции, экономическое сотрудничество

Отношения России и Арабского мира активно развиваются не только в политической, но и в торгово-экономической сфере. Расскажем о площадках сотрудничества, товарообороте, инвестициях и развитии туризма между Россией и странами Арабского мира.

Арабский мир – это один из крупнейших экономических регионов с богатыми природными ресурсами, развитой промышленностью и сельским хозяйством, с которым хотят сотрудничать ведущие мировые игроки. Отношения России и Ближнего Востока сегодня показывают рост и развитие в различных сферах. Давние партнерские связи со странами Арабского мира способствуют укреплению стабильности не только в регионе, но и в мире.

Площадки для сотрудничества России и Арабского мира

Сотрудничество России со странами Арабского мира происходит как в рамках двусторонних встреч, так и на различных торгово-экономических площадках, что способствует укреплению торговых связей, развитию экономики и повышению благосостояния.

В настоящее время Россия и страны Арабского мира участвуют во многих таких площадках с целью развития бизнес-отношений. Так, Москва взаимодействует с Ближним Востоком не только через ЛАГ и Организации исламского сотрудничества, но и в рамках ШОС, БРИКС и ЕАЭС.

Большую роль в развитии диалога между сторонами играют форумы. Арабские страны уже становятся гостями Петербургского экономического форума, где представляют свой потенциал в различных отраслях. Кроме того, участниками форума являются руководители государств. На ПМЭФ уже приезжали президенты ОАЭ, Египта и Алжира. В 2025 году страной-гостем выступит Бахрейн.

© Фото: сайт ПМЭФ

Успешной площадкой для торгово-экономического взаимодействия является форум "Россия-Исламский мир", который ежегодно проходит в Казани. Он уже успел зарекомендовать себя в качестве эффективной платформы для развития партнерских отношений и сотрудничества сторон, поскольку с каждым годом число гостей становится больше.

Немаловажную роль в развитии торгово-экономических отношений играют двусторонние встречи и переговоры с участием российских и арабских бизнес-делегаций. В последние годы расширяется диалог стран Арабского мира с российскими регионами. Активно наращивают сотрудничество с ними Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Дагестан, Чечня.

В целом, взаимодействие России и Арабского мира в рамках различных платформ находится сегодня на высоком уровне, что подтверждает настрой Москвы и стран региона на укрепление контактов и связей. Этому должен послужить и первый российско-арабский саммит, который пройдет в октябре в Москве.

Торговля и товарооборот

Отношения России и Арабского мира включают в себя не только политический диалог, но и торгово-экономические связи. В 90-х годах прошлого века Москва потеряла контакт с Ближним Востоком, восстанавливать его пришлось уже в 2000-х. Сегодня Арабский мир можно с уверенностью назвать одним из ключевых направлений для России после Китая и СНГ.

Ключевыми торговыми партнерами России среди арабских стран являются Египет, ОАЭ, Сирия, Саудовская Аравия. В торговле с Россией заметно улучшились позиции Катара, Омана и Бахрейна. Товарооборот с указанными странами продолжает бить рекорды.

Рост торговли между Россией и Арабским миром наблюдается в сфере сельскохозяйственной продукции, где ведущие позиции по импорту занимает Саудовская Аравия. За период с 2019 по 2023 год товарооборот с этой страной вырос в три раза – свыше $1 млрд, а среднегодовой темп роста экспорта составил 30%. По прогнозам, потенциал экспорта в КСА к 2030 году может превысить $1,4 млрд. В основном, Королевство закупает в России зерно, растительные масла, мясную и молочную продукцию, кондитерские изделия. В свою очередь, Москва приобретает одежду, парфюмерию, пищевую продукцию (напитки, кондитерские изделия, рыбу, финики).

Но главным партнером России в Арабском мире и регионе Персидского залива являются ОАЭ, что отмечал президент России Владимир Путин на одной из встреч с руководителем Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Только за 2023 год товарооборот между странами достиг рекордного значения – $11,2 млрд, а в 2024 году он составил более $10 млрд. Объем торговли за пять лет вырос на 154%. Россия импортирует из ОАЭ не только пищевую продукцию, одежду, парфюмерию и технику, но и химическую продукцию. Эмираты же закупают сырьевые и сельскохозяйственные товары.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Особую роль в торгово-экономических отношениях занимает Египет – партнер Москвы еще с советских времен. Сотрудничество между странами обусловлено высоким товарооборотом. Только в прошлом году он вырос больше, чем на треть, а за пять лет – в 1,5 раза. Общая сумма – свыше $9 млрд. То же самое можно сказать и про Алжир, который входит в число ведущих партнеров России не только в Африке, но и в Арабском мире. Товарооборот с ним – более $3 млрд. И Египет, и Алжир импортируют из России сельхозпродукцию. Россия сосредоточена на приобретении фруктов и овощей из этих стран.

Что касается других стран Арабского мира (Омана, Кувейта, Бахрейна), то по уровню торговли с Россией они заметно уступают своим соседям. При этом следует отметить, что, по сравнению с доковидными показателями, товарооборот существенно вырос.

Наращиванию торговли между Россией и Арабским миром способствуют не только отношения на высоком и высшем уровнях, но установленный межрегиональный диалог. Ярким примером служит Дагестан, который сегодня осуществляет взаимодействие с Эмиратами, Оманом и другими странами в различных отраслях экономики. Успешно также реализуют планы по сотрудничеству Татарстан, Москва, Санкт-Петербург и другие регионы.

Инвестиции и туризм

Инвестиции России и Арабского мира – еще одна важная тема в отношениях сторон. Известно, что страны Персидского залива – крупные источники долгосрочных капиталов. Ресурсы их инвестиционных фондов могут оцениваются в триллионы. Несмотря на активное сотрудничество России со странами Ближнего Востока, потенциал в инвестициях реализован не до конца.

Сегодня значительный интерес к инвестициям в Россию проявляют Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт и другие арабские страны. Они вкладываются в российскую экономику, в частности в торговую сферу, недвижимость, обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство. Им также интересны энергетика и финансы. Россия в свою очередь активно участвует в инфраструктурных и энергетических проектах. В частности, Россия сегодня строит в Египте самую большую в Северной Африке АЭС из четырех энергоблоков – "Эль-Дабаа". Ее возведение должно быть завершено к 2029 году. Кроме того, в 2024 году Россия стала одним из главных покупателей недвижимости в ОАЭ. Там же сегодня работают свыше 400 компаний с российским капиталом.

В туризме дела складываются еще лучше. Российские путешественники в последние годы полюбили курорты Египта и Арабских Эмиратов. В 2024 году турпоток из России в ОАЭ составил 2 млн человек, а в Египет – 1,5 млн. Отмечается также увеличение за последние годы количества российских туристов в Саудовской Аравии, Омане и других странах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в России в свою очередь набрал популярность у жителей стран Арабского мира. В 2024 году Ближний Восток стал самым динамичным направлением по туристическим поездкам в Россию. По разным данным, туристический поток из стран региона в Россию в 2025 году может вырасти на 60%.

Развитию туризма способствуют несколько факторов, но главные – безвизовый режим и расширение авиасообщения. Сегодня Россия имеет безвиз с ОАЭ, Тунисом, Марокко, Катаром. В ближайшее время визовый режим будет отменен с Оманом и Иорданией. Помимо этого, ведутся переговоры по этому вопросу с Саудовской Аравией.

Что касается расширения географии, то сегодня российские города активно устанавливают прямое авиасообщение с Ближним Востоком. Спрос на поездки в Россию или страны Арабского мира привел к увеличению полетов. Растет и число компаний, которые выполняют рейсы по маршрутам. Если у россиян главными направлениями традиционно считаются Дубай, Джидда, Шарм-Эль-Шейх и Хургада, то жители стран Ближнего Востока предпочитают Санкт-Петербург, Москву, Казань, курорты Северного Кавказа и Юга России.

Сложности и перспективы развития связей с Арабским миром

Россия и Арабский мир, несмотря на успешное сотрудничество в торгово-экономической сфере, вынуждены сталкиваться и со сложностями, вызванными современными геополитическими реалиями и различиями в экономических подходах. В первую очередь, это введенные западными странами антироссийские санкции, которые могут затруднять взаимодействие. Арабский мир отказался присоединяться к ограничениям против России, из-за чего подвергся сильному давлению извне.

© Фото: сайт Кремля

Однако это не мешает сторонам выстраивать диалог и успешно реализовывать экономическое сотрудничество. Потенциал взаимодействия между Россией и Арабского мира реализован не до конца, поскольку есть отрасли, в которых обе стороны могут улучшить взаимодействие. Но имеющиеся на сегодняшний день цифры и поставленные задачи показывают, что есть куда расти. Учитывая взаимозависимость и общие интересы, сотрудничество между Москвой и Ближним Востоком продолжится.