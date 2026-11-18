Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании приняло решение модернизировать пункты пропуска на границах страны за счет кредита Европейским банком реконструкции и развития.

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании в Ереване утвердило проект подписания нового кредитного соглашения между страной и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для модернизации пунктов пропуска через границу страны, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

На заемные средства будет закуплено и установлено современное оборудование для пограничного контроля на пунктах перехода через границу, проведена модернизация их инфраструктуры, а также создана новая лаборатория, задача которой - развитие потенциала управления границами и таможней, передает NEWS.am.

Кредит ЕБРР составит 19,6 млн евро, вместе с ним страна получит и грант на техническую помощь в размере 543 тыс евро, говорится в сообщении.