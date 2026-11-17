Футболист сборной Грузии Хвича Кварацхелия попал в новый сборник рекордов Гиннесса за голевые действия в Лиге чемпионов.

Звездный грузинский футболист Хвича Кварацхелия попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщают СМИ.

Составители ежегодного списка рекордов отметили уникальное достижение спортсмена – Кварацхелия забивал голы или ассистировал партнерам по ПСЖ в семи матчах плей-офф Лиги чемпионов подряд. Отмечается, что подобного достижения в рамках турнира ранее не было ни у кого.

Хвича Кварацхелия попал в сборник мировых рекордов 2027 года. Его одноклубники поставили еще 12 рекордов, отмеченных авторами знаменитой статистической серии.

25-летний Кварацхелия выступает за французский ПСЖ с 2025 года. За парижан грузинский вингер сыграл 91 матч, в которых забил 29 голов.