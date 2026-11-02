В столице Дагестана с 1 по 6 декабря пройдет IV Северо-Кавказский культурный форум, который соберет работников учреждений культуры из всех уголков СКФО, сообщил председатель Союза театральных деятелей Республики Дагестан Тимур Магомедов.
"Около 250 участников планируют принять участие в данном форуме, и его география - это весь Северный Кавказ. Мы готовы их принять и поделиться теми знаниями, которые есть у наших спикеров, которые привезут очень интересные кейсы"
- Тимур Магомедов
Участники форума поделятся своим видением по разным направлениям культуры, включая развитие театрального и музейного дела, организацию и работу библиотек при домах культуры, а также составление концертных программ местных творческих коллективов, передает портал "Это Кавказ".
Впервые темой беседы культурных работников региона станет кино, которое активно развивается на Кавказе: участники встречи обсудят не только кинопрокат, но и продакшн, и киноиндустрию в целом. На форуме выступят специалисты, которые знают, как создать интересный кассовый фильм, как его продвигать, как развивать отрасль и как находить спонсоров для нее, - добавил Тимур Магомедов.