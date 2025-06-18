В России вышло новое красочное издание "Золотая нить времен: сказки народов России", в которое были включены лучшие детские сказки народов Чечни, Ингушетии и Карачаево-Черкесии в пересказе Марка Ватагина.

В России вышла в свет иллюстрированная антология писателя и переводчика Марка Ватагина, работавшего с фольклором народов России и СССР, сообщили в пресс-службе издательства Alpina PRO.

"В Год единства народов России издательство выпустило иллюстрированную антологию "Золотая нить времен: сказки народов России" - 59 сказок, охватывающих традиции разных регионов страны - от Русского Севера и Поволжья до Кавказа, Сибири, Дальнего Востока и Чукотки"

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Сборник состоит из русских, саамских, карельских, коми, ненецких, татарских, башкирских, кавказских, сибирских, дальневосточных и чукотских повествований. Из кавказских сказок в книге можно найти черкесскую "Карабашик и Шасанем", ингушскую "Как старик чертей перехитрил" и чеченскую "Морской конь", причем все они сохраняют характерные черты устной традиции: напевность, повторы, сказочную образность и простоту повествования, передает портал "Это Кавказ".

В книге причудливо переплетаются волшебные, бытовые и сатирические сюжеты, а также истории о животных – все они формируют представления разных народов о быте, труде, верованиях, страхах, надеждах и справедливости.

Все 59 сказок распределены по пяти географическим частям, характерным для разных регионов и фольклорных традиций России, говорится в сообщении.