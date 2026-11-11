Стоимость эталонных марок нефти продолжает снижаться: цена январских фьючерсов на Brent опустилась до $91,69 за баррель, а декабрьских на WTI — до отметки $84,98.

Мировые цены на нефть умеренно опускаются утром после резкого снижения накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,75 до $91,69 за баррель, продолжив снижение после обвала цен на эту марку более чем на 4% за неделю.

Декабрьские фьючерсы на WTI опустились на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,74 до $84,98 за баррель.

Отметим, ранее Международное энергетическое агентство понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 67 тыс баррелей в сутки до 2,684 млн б/с. При этом организация повысила оценку глобальных поставок на 920 тыс б/с до 101,6 млн б/с, ожидая профицит на рынке в четвертом квартале.