В Анкаре открылся "Дом Азербайджана"

В Парке цивилизации тюркских государств в столице Турции Анкаре сегодня открылся "Дом Азербайджана", построенный по проекту министерства культуры Азербайджана при содействии Азербайджанского культурного центра в Турции.

В Парке цивилизации тюркских государств в столице Турции Анкаре заработал "Дом Азербайджана", задача которого – популяризация общего культурного наследия и ценностей тюркского мира.

"Новый очаг культуры вобрал в себя все богатое архитектурное наследие гениального азербайджанского зодчего XII века Аджеми Нахчивани: он построен в форме восьмиконечной звезды на основе стиля, орнаментов и изысканных декоративных элементов одного из его архитектурных шедевров – мавзолея Момине-хатун"

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В каждом из восьми информационных уголков, созданных в лучах звезды основания здания по проекту министерства культуры Азербайджана при содействии Азербайджанского культурного центра в Турции, представлены богатая история, культура, литература, а также народные ремесла страны, передает Report.

С помощью экранов и специальных цифровых программ на карте страны в "Доме Азербайджана" можно увидеть характерные для ее регионов исторические памятники и интерактивные презентации о искусстве и культурном наследии, говорится в сообщении.

По всему Парку цивилизации установлены подобные шатры – Национальные дома, которые максимально полно раскрывают духовное и культурное богатство тюркских государств, а памятники перед ними отражают культурное наследие этих стран.