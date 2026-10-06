Геологоразведка для подводного кабеля в Черном море стартует в 2027 году

В Грузии сообщили о достижении договоренности по исследованиям дна Черного моря для реализации проекта подводного кабеля. Работы начнутся в следующем году.

Грузия пришла к договоренности с компанией, владеющей судном, о геологических исследованиях для прокладки по дну Черного моря подводного кабеля, рассказал первый замглавы Минфина Грузии Георгий Какауридзе.

"Соглашение с компанией, владеющей судном, уже достигнуто. Ведутся переговоры с турецкой стороной, мы не можем начать эти геологические работы исключительно по собственному решению. Судно должно быть готово весной следующего года, как только позволит погода. Ожидается, что к тому времени будут все необходимые разрешения от обеих стран"

– Георгий Какауридзе

Кабель пройдет от побережья Грузии до Румынии, проект является частью Зеленого энергетического коридора в Европу. Мощность подводного кабеля составит до 1300 МВт, длина кабеля – 1155 км.