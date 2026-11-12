Монету с изображением двери XV века выпустили в Армении

На реверсе выпущенной в Армении монеты изображена дверь XV века, а на аверсе – герб страны. Тираж монеты составляет менее тысячи экземпляров.
В Армении выпущена памятная серебряная монета, на которой изображена старинная дверь Севанского монастыря. Об этом информирует пресс-служба регулятора.
Номинал монеты – 2 тыс драмов (в районе $5,5). Она вошла в серию, посвященную старинным дверям исторических памятников.
На реверсе монеты находится дверь Севанского монастыря, датируемая 1486 годом, а на аверсе – государственный герб Армении.
Тираж монеты – 999 экземпляров. Ее изготовлением занимался один из монетных дворов Германии.
Напомним, дверь Севанского монастыря в настоящее время хранится в Музее истории Армении.