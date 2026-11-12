Вестник Кавказа

Монету с изображением двери XV века выпустили в Армении

Монастырь Севанованк
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На реверсе выпущенной в Армении монеты изображена дверь XV века, а на аверсе – герб страны. Тираж монеты составляет менее тысячи экземпляров.

В Армении выпущена памятная серебряная монета, на которой изображена старинная дверь Севанского монастыря. Об этом информирует пресс-служба регулятора. 

Номинал монеты – 2 тыс драмов (в районе $5,5). Она вошла в серию, посвященную старинным дверям исторических памятников. 

На реверсе монеты находится дверь Севанского монастыря, датируемая 1486 годом, а на аверсе – государственный герб Армении.

Тираж монеты – 999 экземпляров. Ее изготовлением занимался один из монетных дворов Германии.

Напомним, дверь Севанского монастыря в настоящее время хранится в Музее истории Армении.

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