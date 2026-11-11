Нефть марок Brent и WTI подешевела по итогам торгов

Цены на нефть снижаются после роста по итогам предыдущей сессии. Об этом стало известно по итогам торгов.
Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $95,52 за баррель, что на $0,3 или 0,31% ниже закрытия предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX снизились на $0,51 или 0,57% до $88,23 за баррель.
Напомним, в ночь на четверг КСИР Ирана заявил о взрывах в Ормузском проливе на двух супертанкерах с 4 млн барр нефти на борту, которые пытались пройти по не одобренному Тегераном маршруту.
Поддержку нефтяным котировкам накануне также оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном.
Кроме того, йеменские хуситы сообщили о двух атаках беспилотников на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии — насосную станцию трубопровода "Восток - Запад" и нефтяной объект в Янбу.