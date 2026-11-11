Нефть марок Brent и WTI подешевела по итогам торгов

Мировые котировки эталонных марок нефти перешли к умеренному падению, в результате чего стоимость фьючерсов Brent и WTI составила $95,52 и $88,23 за баррель.

Цены на нефть снижаются после роста по итогам предыдущей сессии. Об этом стало известно по итогам торгов.

​Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $95,52 за баррель, что на $0,3 или 0,31% ниже закрытия предыдущих торгов.

​Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX снизились на $0,51 или 0,57% до $88,23 за баррель.

​Напомним, в ночь на четверг КСИР Ирана заявил о взрывах в Ормузском проливе на двух супертанкерах с 4 млн барр нефти на борту, которые пытались пройти по не одобренному Тегераном маршруту.

​Поддержку нефтяным котировкам накануне также оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном.

​Кроме того, йеменские хуситы сообщили о двух атаках беспилотников на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии — насосную станцию трубопровода "Восток - Запад" и нефтяной объект в Янбу.