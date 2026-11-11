Вестник Кавказа

ЕС готовит санкции в отношении банков и энергосектора России – СМИ

Флаг Евросоюза
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Страны ЕС намерены наложить новые санкции на банки России и ее энергосектора. Ограничительные меры могут также затронуть танкеры.

Евросоюз собирается ввести новые санкции против России, направленные на банки и энергетический сектор страны. Об этом рассказали 12 ноября информированные источники.

По их данным, ЕС также планирует принять ограничительные меры в отношении танкеров, передает агентство Bloomberg.

Накануне сообщалось, что послы ЕС согласовали новое расширение антироссийского черного списка. В него добавлены 43 физлица и примерно 100 юрлиц. Как отметил источник, документ может быть утвержден на встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдет в Брюсселе в ближайший понедельник, 16 ноября.

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