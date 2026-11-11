Пашинян: Армения, Азербайджан и Турция работают над миром и процветанием

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе COP31 в Анталье заявил, что Ереван, Баку и Анкара уже ведут работу по развитию сотрудничества и поддержания мира в регионе.

Армения, Азербайджан и Турция сотрудничают в работе над миром и процветанием в регионе, такое заявление сделал премьер-министр РА Никол Пашинян во время общения с турецким журналистом на полях COP31 в Анталье.

Представитель прессы назвал Турцию и Армению братьями, отметив с удовлетворением, что между странами налажены хорошие отношения.

Он также выразил надежду, что в будущем Армения, Азербайджан и Турция будут сотрудничать при работе в регионе, пояснив, что это принесет пользу народам всех трех стран.

Премьер-министр Армении согласился с ним.

"Да, нам нужно работать над сотрудничеством, миром и процветанием"

- Никол Пашинян

Глава правительства Армении заявил, что Ереван, Баку и Анкара уже сейчас "на этом пути".

Стоит отметить, что беседа велась под песню турецкого певца Таркана.