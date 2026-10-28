Годовая инфляция в России составила почти 7%

Уровень годовой инфляции в России на неделе 3-9 ноября составил чуть менее 7%, недельная инфляция равнялась 0,12%.

Инфляция в годовом выражении в России за период с 3 по 9 ноября 2026 года составила 6,98%, следует из обзора текущей ценовой ситуации, составленного Минэкономразвития РФ.

В нем говорится, в частности, что за данный период недельная инфляция достигла 0,12%.

"Годовая инфляция - 6,98%"

- обзор Минэкономразвития России

В сообщении отмечена динамика цен на продукты на 0,34%, в том числе на фрукты и овощи на 1,60%. На прочие продукты цены практически не изменились (0,22%).

Непродовольственные товары подешевели на минус 0,06%. По услугам динамика цен составила 0,05%.